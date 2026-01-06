De nieuwe kippenhouderij komt op het einde van de Galileïstraat, op de site waar vandaag nog een varkenshouderij met 1.500 dieren actief is. Een ondernemer uit Gistel wil het bedrijf omvormen tot een pluimveebedrijf.



De plannen stuitten de voorbije weken op protest. Meer dan 90 omwonenden dienden bezwaar in. Ook het stadsbestuur van Diksmuide gaf een negatief advies.

“Er waren toch wel meer dan 90 bezwaren ingediend”, zegt schepen van milieu en landbouw Greet Dever. “Het is niet alleen een grote aanvraag, het is ook dicht tegen het stadscentrum gelegen. En het ligt in een doodlopende straat die uitgeeft op een van de grote toegangswegen van Diksmuide.”

Volgens de stad zijn er bezorgdheden over geurhinder en mobiliteit. Jaarlijks zouden zo’n 230 extra vrachtwagens van en naar het bedrijf rijden via de Galileïstraat.