Vergunning voor kippenkwekerij met 84.500 dieren in Diksmuide: stad is tegen
De provincie West-Vlaanderen heeft een omgevingsvergunning toegekend voor een nieuwe pluimveehouderij met 84.500 kippen in de Galileïstraat in Diksmuide. Dat gebeurt ondanks meer dan 90 bezwaren en een negatief advies van de stad.
De nieuwe kippenhouderij komt op het einde van de Galileïstraat, op de site waar vandaag nog een varkenshouderij met 1.500 dieren actief is. Een ondernemer uit Gistel wil het bedrijf omvormen tot een pluimveebedrijf.
De plannen stuitten de voorbije weken op protest. Meer dan 90 omwonenden dienden bezwaar in. Ook het stadsbestuur van Diksmuide gaf een negatief advies.
“Er waren toch wel meer dan 90 bezwaren ingediend”, zegt schepen van milieu en landbouw Greet Dever. “Het is niet alleen een grote aanvraag, het is ook dicht tegen het stadscentrum gelegen. En het ligt in een doodlopende straat die uitgeeft op een van de grote toegangswegen van Diksmuide.”
Volgens de stad zijn er bezorgdheden over geurhinder en mobiliteit. Jaarlijks zouden zo’n 230 extra vrachtwagens van en naar het bedrijf rijden via de Galileïstraat.
Provincie ziet geen probleem
De provincie volgt die bezwaren niet en verleent de vergunning. Volgens gedeputeerde voor landbouw en plattelandsbeleid Bart Naeyaert ligt het bedrijf niet vlak bij het centrum.
“Het is meer dan 500 meter van het centrum. Dat is niet echt dichtbij”, zegt Naeyaert. “Er is ook een gunstig advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie. Het project zit perfect binnen de geurnormcontouren. En als landbouwwegen niet meer gebruikt mogen worden voor normaal landbouwverkeer, dan weet ik het ook niet meer. Dit is geen abnormale weg.”
Opmerkelijk is dat aan het begin van de Galileïstraat een projectontwikkelaar plannen heeft voor een woonproject met 49 woningen. De huidige boerderij zou daar op termijn verdwijnen.
Het stadsbestuur van Diksmuide bekijkt of het in beroep zal gaan tegen de beslissing van de provincie.