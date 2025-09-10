Bouwwerven zijn een noodzakelijk kwaad, voor slechtzienden is goeie contrastrijke signalisatie dan erg belangrijk. En om Team Trottoir ook te laten genieten van de wandeling, kunnen ze de bezienswaardigheden van de stad betasten, zoals de Sint-Niklaastoren. Inge Deschepper, Vrienden der Blinden: "Die is eigenlijk gemaakt door leerlingen van het VTI van Veurne. Zij hebben dat speciaal gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Er is ook een spraakopname die digitaal kan beluisterd worden. Die is online terug te vinden."

Straks op autoloze zondag kan iedereen ook een blindenparcours volgen op de Markt. En nog dit: Team Trottoir kwam in Veurne al bij al niet veel obstakels tegen.