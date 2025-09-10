Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Veurne hebben twee verenigingen vanmiddag getoond hoe moeilijk het soms is voor blinden, slechtzienden of minder mobiele mensen om zich door de stad te verplaatsen. Met stickers maakten ze duidelijk wat precies de obstakels zijn. Ook in andere provincies zijn er gelijkaardige wandelingen.
Léticia Larangé, Team Trottoir: "Bewustwording is heel belangrijk. Als je gewoon je fiets, je step of de vuilnisbak tegen de muur zet bij je huis, dan is dat al een pak makkelijker voor ons, voor mensen in een rolstoel of mensen met een kinderwagen."
Bouwwerven zijn een noodzakelijk kwaad, voor slechtzienden is goeie contrastrijke signalisatie dan erg belangrijk. En om Team Trottoir ook te laten genieten van de wandeling, kunnen ze de bezienswaardigheden van de stad betasten, zoals de Sint-Niklaastoren. Inge Deschepper, Vrienden der Blinden: "Die is eigenlijk gemaakt door leerlingen van het VTI van Veurne. Zij hebben dat speciaal gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Er is ook een spraakopname die digitaal kan beluisterd worden. Die is online terug te vinden."
Straks op autoloze zondag kan iedereen ook een blindenparcours volgen op de Markt. En nog dit: Team Trottoir kwam in Veurne al bij al niet veel obstakels tegen.