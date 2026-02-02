11°C
Nieuws
Torhout

Ver­dach­te vecht­par­tij aan dis­co­theek in Tor­hout maand lan­ger in de cel

De 32-jarige Fransman die verdacht wordt van een zware vechtpartij aan een discotheek in Torhout, blijft een maand langer aangehouden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het slachtoffer, een Pool van 30, ligt tien dagen na de feiten nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De verdachte was vanmorgen zelf aanwezig op de zitting van de raadkamer in Brugge. Die besliste om zijn voorlopige hechtenis met een maand te verlengen.

“De raadkamer heeft beslist om de hechtenis van mijn cliënt te handhaven voor een periode van één maand in de gevangenis”, zegt zijn advocate Aline Claus. “We weten nog niet wat er precies gebeurd is en ik zal daar voorlopig geen verder commentaar over geven.”

Place2party 3

De vechtpartij speelde zich aan de ingang van de discotheek.

Camerabeelden

De feiten speelden zich twee weekends geleden af, midden in de nacht, aan de ingang van een discotheek in Torhout. Tijdens een vechtpartij viel een Poolse man van 30 en raakte daarbij zwaargewond. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en is tien dagen later nog altijd erg aan toe.

Het onderzoek naar de omstandigheden van de vechtpartij loopt nog. Er zouden camerabeelden van het incident zijn, die mogelijk meer duidelijkheid kunnen brengen over wat er die nacht precies gebeurd is.

Placetoparty 01
Nieuws

Man in levensgevaar na zware vechtpartij aan discotheek in Torhout, verdachte aangehouden
Redactie
Vechtpartij

