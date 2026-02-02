De verdachte was vanmorgen zelf aanwezig op de zitting van de raadkamer in Brugge. Die besliste om zijn voorlopige hechtenis met een maand te verlengen.

“De raadkamer heeft beslist om de hechtenis van mijn cliënt te handhaven voor een periode van één maand in de gevangenis”, zegt zijn advocate Aline Claus. “We weten nog niet wat er precies gebeurd is en ik zal daar voorlopig geen verder commentaar over geven.”