11°C
Aanmelden
Nieuws
Torhout

Man in levens­ge­vaar na zwa­re vecht­par­tij aan dis­co­theek in Tor­hout, ver­dach­te aangehouden

Placetoparty 01

Een Poolse man van dertig ligt in levensgevaar in het ziekenhuis, na een gewelddadig incident aan een discotheek in Torhout vorig weekend. Het parket onderzoekt de zaak. Er is een verdachte aangehouden.

Het incident gebeurde vorige zondagnacht. Het slachtoffer viel zondagnacht en moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog altijd kritiek.

De verdachte is een Armeen van 32: hij is opgepakt en de onderzoeksrechter heeft hem na verhoor aangehouden. Volgende week dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.

De redactie

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden