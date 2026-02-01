Man in levensgevaar na zware vechtpartij aan discotheek in Torhout, verdachte aangehouden
Een Poolse man van dertig ligt in levensgevaar in het ziekenhuis, na een gewelddadig incident aan een discotheek in Torhout vorig weekend. Het parket onderzoekt de zaak. Er is een verdachte aangehouden.
Het incident gebeurde vorige zondagnacht. Het slachtoffer viel zondagnacht en moest in levensgevaar naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog altijd kritiek.
De verdachte is een Armeen van 32: hij is opgepakt en de onderzoeksrechter heeft hem na verhoor aangehouden. Volgende week dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer.
De redactie