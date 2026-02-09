De feiten speelden zich op maandag 9 februari af in het bedrijf langs de Meensesteenweg in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk. Daar werd rond 9.30 uur het lichaam van een 60-jarige werknemer aangetroffen. Hij was nog maar kort in dienst bij het bedrijf.

“Er zijn bij het slachtoffer uitwendige tekenen van geweld vastgesteld”, zei Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen eerder. Het parket behandelde de zaak daarom meteen als een vermoedelijke moord.