De man die zaterdag werd opgepakt voor de moord in natuursteenbedrijf Stone Factory in Bissegem, is aangehouden op verdenking van moord. Dat meldt het parket. De verdachte verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter, die besliste hem aan te houden.
De feiten speelden zich op maandag 9 februari af in het bedrijf langs de Meensesteenweg in Bissegem, een deelgemeente van Kortrijk. Daar werd rond 9.30 uur het lichaam van een 60-jarige werknemer aangetroffen. Hij was nog maar kort in dienst bij het bedrijf.
“Er zijn bij het slachtoffer uitwendige tekenen van geweld vastgesteld”, zei Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen eerder. Het parket behandelde de zaak daarom meteen als een vermoedelijke moord.
Zaakvoerder spoorloos
Kort na de ontdekking bleek dat de zaakvoerder van het bedrijf spoorloos was. Hij zat op dat moment een straf uit met een enkelband voor eerdere feiten. Die enkelband werd doorgeknipt teruggevonden in het bedrijf.
Een buurman had de avond voordien ook meerdere geweerschoten gehoord, wat het onderzoek in een stroomversnelling bracht.
Arrestatie in Rollegem
Zaterdagmiddag rond 14 uur kon de zaakvoerder worden opgepakt in Rollegem, ook bij Kortrijk. Hij werd gearresteerd door het Tares-team van de politiezone Vlas, samen met de federale gerechtelijke politie, ter hoogte van de Rollegemseweg.
De man werd verhoord en is nu door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Het gerechtelijk onderzoek naar de precieze omstandigheden van de feiten loopt verder.