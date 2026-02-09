5°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Man gear­res­teerd voor moord bij natuur­steen­be­drijf in Bissegem

Arrestatie bissegem natuursteenbedrijf 2

In Rollegem (Kortrijk) is de verdachte van de moord op een 60-jarige werknemer van natuursteenbedrijf Stone Factory opgepakt. De man, geboren in 1986 en voormalig gedetineerde met een enkelband, werd zaterdagmiddag rond 14 uur gearresteerd door het Tares-team van de politiezone Vlas samen met de federale gerechtelijke politie ter hoogte van de Rollegemseweg.

Het slachtoffer van de moord werd maandagvoormiddag aangetroffen in het bedrijf langs de Meensesteenweg. Bij de 60-jarige werknemer werden uitwendige tekenen van geweld vastgesteld, wat het parket ertoe bracht de zaak als vermoedelijke moord te behandelen. 

Arrestatie bissegem natuursteenbedrijf

De zaakvoerder van Stone Factory was aanvankelijk spoorloos. Zijn enkelband werd doorgeknipt en in het bedrijf teruggevonden. Een buurman had de avond voordien meerdere geweerschoten gehoord, wat de ernst van de situatie bevestigde.

De eigenaar zal worden verhoord en later voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht
Jari Vanassche
Moord

Meest gelezen

Chantal Piet Scribo Liliane Goor Nationale Loterij
Nieuws

Eerste Lotto-miljonair van 2026 komt uit Tielt: zoveel bracht het winnende lot op
Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren mogen terug naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2016-10-27 00:00:00 - Rechters houden niet van enkelband in voorhechtenis

Veertiger onder elektronisch toezicht in onderzoek naar partnermoord in Tielt
Juwelen - goud

Brugse politie legt event met malafide goudhandelaars stil: "klanten roken onraad"
Valse bankmedewerkers

Twee Nederlanders aangehouden in onderzoek naar oplichting door valse bankmedewerkers
Ongeval ruddervoorde

Man (51) die gezin van drie doodreed op E403 in Ruddervoorde veroordeeld
Tik Tokkerbestuurderscabinetrein

TikTokker 'Flinke Jongen' riskeert 15 maanden cel voor geweld tegen treinbegeleiders
Transmigranten
Update

Politie Westkust luidt alarmbel na oversteek van Kanaal door drie rubberboten met transmigranten
5°C
Aanmelden