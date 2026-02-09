In Rollegem (Kortrijk) is de verdachte van de moord op een 60-jarige werknemer van natuursteenbedrijf Stone Factory opgepakt. De man, geboren in 1986 en voormalig gedetineerde met een enkelband, werd zaterdagmiddag rond 14 uur gearresteerd door het Tares-team van de politiezone Vlas samen met de federale gerechtelijke politie ter hoogte van de Rollegemseweg.