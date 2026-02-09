In Rollegem (Kortrijk) is de verdachte van de moord op een 60-jarige werknemer van natuursteenbedrijf Stone Factory opgepakt. De man, geboren in 1986 en voormalig gedetineerde met een enkelband, werd zaterdagmiddag rond 14 uur gearresteerd door het Tares-team van de politiezone Vlas samen met de federale gerechtelijke politie ter hoogte van de Rollegemseweg.
Het slachtoffer van de moord werd maandagvoormiddag aangetroffen in het bedrijf langs de Meensesteenweg. Bij de 60-jarige werknemer werden uitwendige tekenen van geweld vastgesteld, wat het parket ertoe bracht de zaak als vermoedelijke moord te behandelen.
De zaakvoerder van Stone Factory was aanvankelijk spoorloos. Zijn enkelband werd doorgeknipt en in het bedrijf teruggevonden. Een buurman had de avond voordien meerdere geweerschoten gehoord, wat de ernst van de situatie bevestigde.
De eigenaar zal worden verhoord en later voor de onderzoeksrechter verschijnen.