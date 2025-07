De politie werd op 27 november 2024 opgeroepen na een melding van een buurvrouw, die door Koen V. was gecontacteerd. Volgens hem had hij Martine levenloos in de zetel gevonden. Uit de autopsie bleek dat het niet om een natuurlijk overlijden gaat.

Koen V. ontkent de feiten, maar werkt niet mee aan het onderzoek. Bij justitie is hij geen onbekende: in 2018 en 2022 werd hij veroordeeld tot effectieve celstraffen voor diefstallen, vernieling en weerspannigheid.

Ondertussen loopt het onderzoek verder. Een psychiatrisch verslag zal mogelijk een belangrijke rol spelen in het dossier. Als Koen V. beroep aantekent, moet de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling zich binnen twee weken over de zaak buigen.