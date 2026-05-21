Ver­dach­te (25) van brand­stich­ting in woning langs Honoré Bor­ger­straat in Oos­ten­de over­le­den in gevangenis

Woningbrand langs Honoré Borgerstraat in Oostende: "Niemand zwaargewond, wel bewoner naar ziekenhuis"

RV

De 25-jarige man die vrijdag in Oostende brand zou gesticht hebben, is zaterdagochtend overleden in de gevangenis van Brugge. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. Met het overlijden zou geen kwaad opzet gemoeid zijn.

Afgelopen vrijdag rond 11 uur brak er een zware brand uit in een woning langs de Honoré Borgerstraat in Oostende. Ter plaatse bleek het om een hevige woningbrand te gaan. Het vuur was snel onder controle, maar de getroffen verdieping werd wel onbewoonbaar verklaard. "Er raakte uiteindelijk niemand zwaargewond, maar er is wel een bewoner met rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht", klonk het bij Politie Oostende. 

Opzettelijke brandstichting

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. In eerste instantie was het onduidelijk of er sprake was van opzettelijke brandstichting. 

De lokale politie van Oostende kon wel snel een 25-jarige man als verdachte arresteren. Na verhoor werd de twintiger voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van opzettelijke brandstichting.

Levenloos

Door zijn psychische toestand werd de verdachte in de gevangenis van Brugge alleen in een beveiligde cel geplaatst. Hij werd ook regelmatig gecontroleerd. Zaterdagochtend werd de twintiger echter levenloos aangetroffen in zijn cel.

Naar aanleiding van het overlijden vorderde het parket een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter. "In dat kader voerde de wetsdokter ondertussen ook een autopsie uit", klonk het bij het parket. "Volgens zijn eerste vaststellingen zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet. Er zal wel nog een toxicologisch onderzoek uitgevoerd worden om de precieze doodsoorzaak te achterhalen."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Belga

