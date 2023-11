Op zaterdag is er één klassementsproef in Aalbeke-Moeskroen. Op zondag zijn er vijf verschillende proeven, met telkens een regroup in het stadscentrum.

Op het rallyparcours mag er uiteraard stevig gas gegeven worden, maar ernaast in geen geval. Buiten het parcours gelden de normale verkeersregels en snelheidslimieten. Er zullen zowel op de verbindingswegen naar de klassementsproeven en in het centrum van Kortrijk snelheidscontroles uitgevoerd worden.



" Deze controles zijn uiteraard niets nieuws, het overgrote deel van de toeschouwers en rallypiloten

zijn zich daar ondertussen van bewust", zegt de politie. "Al blijft er een minderheid wel te snel rijden. Vandaar dat deze ‘flitscontroles’ zeker nodig blijven! Rallysupporters en -piloten zijn gewaarschuwd."