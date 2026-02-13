Veilige Huizen bereiken 30 procent meer gezinnen, ook stijging in West-Vlaanderen
De Veilige Huizen hebben vorig jaar 30 procent meer gezinnen begeleid dan in 2024. In totaal ging het om 5.655 gezinnen in Vlaanderen. Ook in West-Vlaanderen stijgt het aantal dossiers, al blijven de aantallen er lager dan in andere provincies.
In West-Vlaanderen zijn er Veilige Huizen in Kortrijk en Oostende. Samen behandelden die in 2025 in totaal 270 dossiers over familiaal geweld. In Noord-West-Vlaanderen, met werking vanuit Oostende, ging het om 118 dossiers. In Zuid-West-Vlaanderen, met werking vanuit Kortrijk, om 152 dossiers. Dat zijn zowel cliëntendossiers als anonieme consulten.
Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir ziet in de stijging een gevolg van de uitbreiding van het aantal Veilige Huizen. “Ik lees in deze cijfers hoeveel verborgen leed we naar buiten brengen en stoppen. Overal, in arbeiderswijken en villawijken. Niemand is er immuun aan.”
Meer tijdelijke huisverboden
Ook het aantal tijdelijke huisverboden nam opnieuw toe. In 2025 werden 780 nieuwe mandaten opgelegd, een stijging van 7,3 procent tegenover het jaar voordien. In 2020 waren dat er nog 217.
Een tijdelijk huisverbod verwijdert een gewelddadige partner onmiddellijk uit de woning voor maximaal 14 dagen. In vier op de vijf afgesloten dossiers werd het huisverbod verlengd door de familierechtbank. Gemiddeld duurt zo’n maatregel 69 dagen.
“Hoe beter we gezinnen omkaderen, hoe sneller men durft ingrijpen. Dit is een strijd die we niet meer loslaten."
Volgens Demir wordt de maatregel steeds vaker toegepast omdat politie, parketten en justitiehuizen nauwer samenwerken met de Veilige Huizen. “Hoe beter we gezinnen omkaderen, hoe sneller men durft ingrijpen. En dat is exact wat moet gebeuren. Dit is een strijd die we niet meer loslaten.”
Lokale besturen spelen sleutelrol
De minister rekent voor de verdere uitbouw van de aanpak ook op de steden en gemeenten. Zij staan volgens haar het dichtst bij de inwoners en kunnen signalen van familiaal geweld sneller oppikken.
“Lokale besturen maken het verschil voor hun inwoners. Dit is een zaak van iedereen. Er is geen excuus om dit aanbod te laten liggen. Dit gaat om basisveiligheid en daar zijn burgemeesters voor verantwoordelijk”, besluit Demir.