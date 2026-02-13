In West-Vlaanderen zijn er Veilige Huizen in Kortrijk en Oostende. Samen behandelden die in 2025 in totaal 270 dossiers over familiaal geweld. In Noord-West-Vlaanderen, met werking vanuit Oostende, ging het om 118 dossiers. In Zuid-West-Vlaanderen, met werking vanuit Kortrijk, om 152 dossiers. Dat zijn zowel cliëntendossiers als anonieme consulten.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir ziet in de stijging een gevolg van de uitbreiding van het aantal Veilige Huizen. “Ik lees in deze cijfers hoeveel verborgen leed we naar buiten brengen en stoppen. Overal, in arbeiderswijken en villawijken. Niemand is er immuun aan.”