Brugge

Veer­ti­ger die agent op kerst­avond bedreig­de met mes in Brug­ge aan­ge­hou­den voor poging tot doodslag

De 40-jarige man die woensdag op kerstavond in Brugge een agent met een mes bedreigde en werd neergeschoten, is aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Dat meldt het parket.

De 40-jarige man bedreigde de politie met een mes. Daarop besloot een agent om een schot te lossen. De man werd geraakt in de buikstreek en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

"Hij werd vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter", meldt het parket van West-Vlaanderen. "Die besliste de man aan te houden op verdenking van poging tot doodslag."

Ook Comité P startte ondertussen een onderzoek naar de interventie van de politie.

Comité P onderzoekt interventie politie Brugge waarbij man neergeschoten werd
