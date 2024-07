De brandweer moest zich op 6 maart reppen naar een appartementsgebouw in de Louis Leynstraat in Rumbeke, een deelgemeente van Roeselare. Bij aankomst stond een bewoner op het balkon van zijn flat terwijl de vlammen al door het raam sloegen. "Volgens een getuige zei de man kort daarvoor dat het genoeg was geweest en dat hij genoeg had gewaarschuwd", schetste het openbaar ministerie.