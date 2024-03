De brand brak uit rond 21 uur in een appartementsgebouw in de Louis Leynstraat. De bewoners hoorden een luide knal en liepen snel naar buiten. Maar één bewoner bleef in het gebouw en weigerde zelfs om met de ladder van de brandweerwagen geëvacueerd te worden. Zijn appartement is grotendeels uitgebrand. In de andere flats is er vooral lichte rook- en waterschade. De buurt is niet verrast dat de 42-jarige man is opgepakt. Hij zou geregeld voor overlast zorgen.