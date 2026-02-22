Veel­vou­di­ge fiet­sen­dief opge­pakt in Kort­rijk: Zou 20 fiet­sen gesto­len hebben”

Fietsendief Kortrijk

Afgelopen week is veelvoudige fietsendief betrapt tijdens het stelen van een fiets in de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk. De man zou meer dan 20 fietsen gestolen hebben. Een tweede verdachte kon ontkomen.

Een alerte getuige zag vorige week dinsdag twee mannen een fiets stelen, waarna hij de hulpdiensten inlichtte. De getuige kon nog één dader kort tegenhouden, maar hij vluchtte meteen te voet weg. De andere verdachte kon ontkomen met de gestolen fiets.

Politiezone Vlas kon de dader die te voet was uiteindelijk inrekenen. Het gaat om een meerderjarige man uit de regio van het Noord-Franse Maubeuge. Hij kwam meestal met de trein vanuit Frankrijk om hier een fiets te stelen en hem daarna vlak over de grens te verkopen.

De man verscheen voor de onderzoeksrechter, die besliste om de verdachte aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis. Hij verscheen op 20 maart voor de raadkamer die zijn aanhouding bevestigde. Politiezone Vlas zal het onderzoek verderzetten onder leiding van de onderzoeksrechter.

