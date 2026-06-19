Veel schade aan postkantoor in Wielsbeke door blikseminslag

In Wielsbeke is zaterdagnacht de bliksem ingeslagen op het postkantoor. Vooral achteraan is er veel schade, zo is een stuk van het dak weg. Het postkantoor blijft daarom voorlopig dicht, want het is niet zeker dat het gebouw nog stabiel staat.

Maar Bpost kijkt voor een snel alternatief. Pakjes en post in het kantoor liggen straks in het postkantoor van Oostrozebeke. Bpost raadt klanten ook aan om bestelde pakjes te laten bezorgen in de pakjesautomaat in een warenhuis in de buurt.