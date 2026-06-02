De gegadigden konden bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog in België ontdekken. In totaal gingen er 23 locaties open voor het grote publiek. Onder meer de bunker van de Ibisschool in Bredene, een toevluchtsoord tijdens WOII, was te bezoeken. In Brugge liggen bij het Kerkhof van Sint-Kruis twee unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die voor het eerst toegankelijk waren voor het grote publiek. Ook in De Panne, Kortemark, Oostkamp en Oostende waren er bunkers open.