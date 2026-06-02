“Veel activiteiten waren helemaal volzet”: Bunkerdag lokt 10.000 bezoekers
De zevende editie van Bunkerdag heeft zondag 10.000 bezoekers op de been gebracht. Die brachten verspreid over 23 West-Vlaamse steden en gemeenten een bezoek aan een of meerdere bunkersites, die speciaal voor de gelegenheid de deuren openzetten voor het grote publiek.
De gegadigden konden bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en Koude Oorlog in België ontdekken. In totaal gingen er 23 locaties open voor het grote publiek. Onder meer de bunker van de Ibisschool in Bredene, een toevluchtsoord tijdens WOII, was te bezoeken. In Brugge liggen bij het Kerkhof van Sint-Kruis twee unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die voor het eerst toegankelijk waren voor het grote publiek. Ook in De Panne, Kortemark, Oostkamp en Oostende waren er bunkers open.
"Weergoden aan onze kant"
"Een evenement als Bunkerdag staat of valt met het weer. Wij hadden vandaag de weergoden aan onze kant", zegt Mathieu de Meyer, directeur van provinciedomein Atlantikwall Raversyde. "Veel activiteiten waren helemaal volzet. De vrij toegankelijke bunkersites konden dankzij het mooie weer rekenen op heel wat geïnteresseerden en nieuwsgierigen."