In Vlissegem bouwde Defensie begin jaren 50 een ondergronds communicatiecentrum voor militaire doeleinden. Net als de commandobunker in Kemmel was het tijdens de Koude Oorlog een top secret complex.

De bunker telt twee verdiepingen onder de grond. Militairen moesten er de communicatie voor de scheepvaart in stand houden als het Oostblok zou aanvallen.

“Bij oorlogsdreiging was dit het kloppend hart voor onze zeemacht”, zegt gids Bart Slabbinck. “Van hieruit konden we communicatie binnenhalen, maar ook onze mensen op zee aansturen. Dat konden militaire schepen zijn, maar ook koopvaardijschepen die opgevorderd zouden worden.”