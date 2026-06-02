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In West-Vlaanderen waren vandaag 17 bunkers open voor het publiek tijdens Bunkerdag. Voor het eerst konden bezoekers ook afdalen in de communicatiebunker in Vlissegem, bij De Haan. Het ondergrondse complex uit de Koude Oorlog moest de communicatie met schepen op zee verzekeren bij een aanval van het Oostblok.
In Vlissegem bouwde Defensie begin jaren 50 een ondergronds communicatiecentrum voor militaire doeleinden. Net als de commandobunker in Kemmel was het tijdens de Koude Oorlog een top secret complex.
De bunker telt twee verdiepingen onder de grond. Militairen moesten er de communicatie voor de scheepvaart in stand houden als het Oostblok zou aanvallen.
“Bij oorlogsdreiging was dit het kloppend hart voor onze zeemacht”, zegt gids Bart Slabbinck. “Van hieruit konden we communicatie binnenhalen, maar ook onze mensen op zee aansturen. Dat konden militaire schepen zijn, maar ook koopvaardijschepen die opgevorderd zouden worden.”
Veilige plek
Vanuit de bunker werden gecodeerde boodschappen gestuurd naar schepen op zee. De ligging van De Haan was daarvoor volgens het leger ideaal.
“De meeste aanvallen zouden gericht zijn op Brussel, Antwerpen of Gent”, zegt gids Dirk Peeters. “Maar De Haan was eigenlijk een veilige plek. Daarom heeft het Belgisch leger deze locatie uitgekozen.”
Indrukwekkend
Vandaag gingen de deuren van de bunker voor het eerst open voor het publiek. Bezoekers daalden af in een stuk militaire geschiedenis, uit een tijd van Koude Oorlogsdreiging. Toch voelt het thema vandaag opnieuw opvallend actueel.
“Je probeert je in te beelden hoe het was. Het maakt zeker indruk. Zeker als je denkt aan mensen die twaalf uur aan een stuk in zo’n gesloten ruimte moesten werken.”
In totaal daalden 400 mensen af in de communicatiebunker van Vlissegem. In heel West-Vlaanderen konden bezoekers vandaag terecht in 17 bunkers.