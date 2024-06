Het beeld van kunstenaar Maxime Van Besien bestaat volledig uit natuurlijke materialen zoals hout, riet en stro. Het staat tot in het najaar op het Oostende-Doverplein. Maar gisteren, rond 20u30, probeerden onbekenden het beeld in brand te steken. Een getuige verwittigde de brandweer. Die kwam snel ter plaatse om te blussen. Maar het beeld bevat ook een intern irrigatiesysteem, om het stro nat te houden, En ook dat heeft ervoor gezorgd dat de schade beperkt is en hersteld kan worden.

De daders, vermoedelijk twee, zullen opgespoord worden. Politie en parket zijn een onderzoek gestart.