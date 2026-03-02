De collectie bevat unieke bronnen over de Eerste Wereldoorlog, zoals regimentgeschiedenissen van het Ninth Battalion Northumberland Fusiliers, maar ook Franse en Duitse geschiedenissen. Daarnaast zijn er werken over Ieper en de omgeving, middeleeuwse thema’s en algemene historische onderwerpen.

Het kenniscentrum in de Lakenhallen wordt opnieuw operationeel vanaf 7 april. Bezoekers kunnen er zonder afspraak binnenlopen en boeken raadplegen, al mogen ze die niet meenemen naar huis. “Binnenkort zullen historici en geïnteresseerden weer kunnen neuzen in de literatuur van het verleden”, aldus Vandewiere.