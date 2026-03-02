17°C
Ieper

Van depot naar Laken­hal­len: his­to­ri­sche boe­ken en docu­men­ten keren terug na restauratie

Na een jaar in een depot keren ongeveer 30.000 boeken en historische documenten terug naar de Lakenhallen in Ieper. De collectie, met onder meer boeken over de Eerste Wereldoorlog en lokale geschiedenis, werd tijdelijk verhuisd om de restauratie van het gebouw mogelijk te maken. Vanaf 7 april kunnen bezoekers het kenniscentrum opnieuw raadplegen. 

In Ieper is een opvallende verhuizing aan de gang: zo’n 30.000 boeken en historische documenten keren terug naar de Lakenhallen. De collectie, die zowel het In Flanders Fields Museum als het Yper Museum toebehoort, moest een jaar lang tijdelijk in een depot worden opgeslagen om ze te beschermen tijdens de restauratie van het iconische gebouw.

“De boeken verhuisden naar het erfgoeddepot, de bureaus naar het Vleeshuis. We waren dus een jaar op een andere locatie open.”

Frederik Vandewiere, registrator

“De Lakenhallen worden sinds 2020 gerestaureerd. Tijdens de fase waarin we aan de buitenkant werkten, moesten we zowel de bibliotheek als de bureaus verhuizen,” zegt Frederik Vandewiere, registrator. “De boeken verhuisden naar het erfgoeddepot, de bureaus naar het Vleeshuis. We waren dus een jaar op een andere locatie open.”

Unieke bronnen over WOI

De collectie bevat unieke bronnen over de Eerste Wereldoorlog, zoals regimentgeschiedenissen van het Ninth Battalion Northumberland Fusiliers, maar ook Franse en Duitse geschiedenissen. Daarnaast zijn er werken over Ieper en de omgeving, middeleeuwse thema’s en algemene historische onderwerpen.

Het kenniscentrum in de Lakenhallen wordt opnieuw operationeel vanaf 7 april. Bezoekers kunnen er zonder afspraak binnenlopen en boeken raadplegen, al mogen ze die niet meenemen naar huis. “Binnenkort zullen historici en geïnteresseerden weer kunnen neuzen in de literatuur van het verleden”, aldus Vandewiere. 

