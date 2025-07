De vakbonden wijzen er bovendien op dat niet enkel Alstom door deze beslissing geraakt wordt. "Naast de 600 werknemers bij Alstom worden tal van toeleveranciers in de regio gevat, aangezien de lokale verankering al tientallen jaren teruggaat tot de oprichting in 1956 van La Brugeoise et Nivelles (BN). Zo worden onder andere leveranciers Team Industries in Roeselare en Televic Rail in Izegem rechtstreeks getroffen."



De bonden dringen bovendien aan op een debat en een wetswijziging over openbare aanbestedingen. "België hengelt onderaan de Europese lijst van toekenning van openbare aanbestedingen. Het is niet meer dan normaal dat we kiezen voor tewerkstelling en productie in eigen land", klinkt het.