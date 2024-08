De vakbonden willen snel opnieuw rond de tafel zitten met de directie van De Lijn. Ze hekelen verschillende arbeidsomstandigheden en spreken van een gebrek aan respect. Eerder overleg draaide op niets uit. "Onze mensen hebben met deze actiedag een duidelijk signaal gegeven. We willen zo snel mogelijk een overleg hebben, want onze mensen blijven nu een beetje op hun honger zitten", zegt Stan Reusen van ACOD-TBM.



Intussen laat De Lijn weten dat de directie openstaat voor nieuw, constructief overleg. "Wij hebben voorlopig geen signaal gekregen van de directie en wachten nog af. Indien er geen signaal komt, dan zal er vermoedelijk opnieuw overgegaan worden tot actie."



Volgens De Lijn is de actiedag woensdag verlopen zonder grote problemen. Zoals gepland reed maar een op de tien kusttrams. In de regio Oostende reden gemiddeld twee op de tien bussen en in de regio Westhoek waren dat zes op de tien bussen. Vanaf vandaag zal alles opnieuw normaal verlopen.