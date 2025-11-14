Na de driedaagse staking eind november, toen staakte het spoor van zondagavond tot woensdagavond, willen de vakbonden nu een hele week staken, van maandag 26 januari tot vrijdag 31 januari.

Eerder hadden de bonden op een gezamenlijke persconferentie al gedreigd met een volledige actieweek, op het moment dat de pensioen- en arbeidsmarktmaatregelen van de regering zouden worden gestemd in het parlement. Nu is er dus effectief een datum bekend.