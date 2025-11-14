6°C
Vak­bon­den bij het spoor wil­len eind janu­a­ri hele werk­week staken

Staking NMBS

De vakbonden bij het spoor willen een hele week staken tussen maandag 26 en vrijdag 30 januari, dat raakte vanmiddag bekend. 

Na de driedaagse staking eind november, toen staakte het spoor van zondagavond tot woensdagavond, willen de vakbonden nu een hele week staken, van maandag 26 januari tot vrijdag 31 januari. 

Eerder hadden de bonden op een gezamenlijke persconferentie al gedreigd met een volledige actieweek, op het moment dat de pensioen- en arbeidsmarktmaatregelen van de regering zouden worden gestemd in het parlement. Nu is er dus effectief een datum bekend. 

Belga
Staking

