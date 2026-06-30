Een bus haalde de gezinnen in West- en Oost-Vlaanderen op, want vaak is het vervoer ook een obstakel. Ze kregen er nog een ijsje bovenop, vertelt Dolores Vanzieleghem van CAW Zuid West-Vlaanderen: "In de samenleving is het bijna een evidentie dat je je kinderen zo een dag kan bezorgen, maar het is overal zo duur: een ingangsticket, een ijsje, eten. Die ouders willen dat ook geven aan hun kinderen, dus we zijn blij om hen daarbij te helpen."