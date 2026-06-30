‘Vakantie voor Iedereen’ en Bellewaerde bezorgen gezinnen onvergetelijke dag: “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om een daguitstap te doen.”
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Het fonds 'Vakantie voor Iedereen' en Bellewaerde hebben 80 gezinnen zaterdag een onvergetelijke dag bezorgd. Het fonds wil gezinnen de kans geven om ongeacht de financiële situatie een zorgeloze daguitstap te laten beleven. Het leven wordt alsmaar duurder en steeds meer mensen vallen uit de boot en net voor die mensen wil 'Vakantie voor Iedereen' er zijn.
Joachim Delvaux en zijn gezin zijn één van de 80 gezinnen keken uit naar een dagje plezier in Bellewaerde: Normaal is zo'n uitstap te duur, maar door de uitnodiging konden ze even alle zorgen vergeten: "Als je alleen al de toegangsprijs ziet, is dat een grote kost voor een alleenstaande vader. Dat zijn dagen waarbij je meer dan 200 euro moet uitgeven. Ik ben dan ook blij dat we dat nu gratis kunnen doen."
Een bus haalde de gezinnen in West- en Oost-Vlaanderen op, want vaak is het vervoer ook een obstakel. Ze kregen er nog een ijsje bovenop, vertelt Dolores Vanzieleghem van CAW Zuid West-Vlaanderen: "In de samenleving is het bijna een evidentie dat je je kinderen zo een dag kan bezorgen, maar het is overal zo duur: een ingangsticket, een ijsje, eten. Die ouders willen dat ook geven aan hun kinderen, dus we zijn blij om hen daarbij te helpen."
Met die uitnodiging wil Bellewaerde een sociale rol opnemen. Al is het voor het park ook niet altijd gemakkelijk, vertelt algemeen directeur Stefaan Lemey: " Onze prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen door de inflatie, energieprijzen en investeringen. Uiteraard moeten wij een rendabel park blijven, maar we beseffen dat bepaalde groepen dan uit de boot vallen. Op deze manier hopen we toch ons steentje bij te dragen."