14°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Vaart Mer­ca­tor straks weer uit met ori­gi­ne­le motor? Stu­den­ten her­stel­len his­to­ri­sche motor

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Leerlingen van het GO! Maritiem Instituut Mercator krijgen een unieke kans: samen met vrijwilligers van VZW Mercator restaureren ze de originele motor van het historische zeilschip Mercator. Het doel is ambitieus: tegen Oostende voor Anker 2026 moet de Burmeister & Wain-motor opnieuw draaien.

“Wij zijn nu de motor aan het bikken om de originele lak te verwijderen en daarna gaan we hem opnieuw verven, zodat hij er terug uitziet zoals toen hij in 1932 werd gebouwd,” zegt leerling Enno Willemsen.

De motor werd sinds de laatste droogdokbeurt van het schip (2017) niet meer onderhouden. Voor de leerlingen is dit een uitzonderlijke praktijkervaring. “Onze leerlingen kiezen vanzelfsprekend voor motoren omdat ze graag sleutelen. Maar dit is echt een uniek project. We zijn meteen op de kar gesprongen,” vertelt Melissa Vlietinck, directeur van het Maritiem Instituut Mercator.

"Een hele eer"

Voor de jongeren is het zowel technisch uitdagend als een hele eer. “Elke keer dat ik in Oostende kom, zie ik hem, en ik had nooit gedacht dat ik eraan mocht helpen werken. Eigenlijk was dat wel een droom,” zegt een leerling.

Ook internationaal groeit de interesse voor het project. Het Burmeister & Wain-museum in Denemarken volgt de restauratie op de voet. “Zij willen komen kijken, en wij hopen dat ze de enige Burmeister & Wain-motor in originele setting draaiend kunnen zien,” aldus een leerling.

Het team werkt vol enthousiasme aan de motor. “We hebben een geweldig team dat hier de hele dag aan werkt. Iedereen van onze school helpt mee, en hopelijk krijgen we het klaar tegen 2026,” klinkt het vastberaden.

De redactie
Mercator

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Mercator

Mercator blijft definitief aan kade in Oostende liggen
2023-09-25 00:00:00 - Herstelwerken zeilschip Mercator bijna klaar

Herstelwerken zeilschip Mercator bijna klaar
2023-06-19 00:00:00 - Trouwen aan boord van Mercator? Dat kan voor 350 euro

Trouwen aan boord van Mercator? Dat kan voor 350 euro
2023-05-02 00:00:00 - Renovatie Mercator is gestart

Renovatie Mercator is gestart
2023-04-25 00:00:00 - Museumschip Mercator sluit begin mei voor werken

Museumschip Mercator sluit begin mei voor werken
2023-03-28 00:00:00 - Erfgoedschip Mercator is gedraaid

Erfgoedschip Mercator is gedraaid
Aanmelden