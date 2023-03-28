Vaart Mercator straks weer uit met originele motor? Studenten herstellen historische motor
Leerlingen van het GO! Maritiem Instituut Mercator krijgen een unieke kans: samen met vrijwilligers van VZW Mercator restaureren ze de originele motor van het historische zeilschip Mercator. Het doel is ambitieus: tegen Oostende voor Anker 2026 moet de Burmeister & Wain-motor opnieuw draaien.
“Wij zijn nu de motor aan het bikken om de originele lak te verwijderen en daarna gaan we hem opnieuw verven, zodat hij er terug uitziet zoals toen hij in 1932 werd gebouwd,” zegt leerling Enno Willemsen.
De motor werd sinds de laatste droogdokbeurt van het schip (2017) niet meer onderhouden. Voor de leerlingen is dit een uitzonderlijke praktijkervaring. “Onze leerlingen kiezen vanzelfsprekend voor motoren omdat ze graag sleutelen. Maar dit is echt een uniek project. We zijn meteen op de kar gesprongen,” vertelt Melissa Vlietinck, directeur van het Maritiem Instituut Mercator.
"Een hele eer"
Voor de jongeren is het zowel technisch uitdagend als een hele eer. “Elke keer dat ik in Oostende kom, zie ik hem, en ik had nooit gedacht dat ik eraan mocht helpen werken. Eigenlijk was dat wel een droom,” zegt een leerling.
Ook internationaal groeit de interesse voor het project. Het Burmeister & Wain-museum in Denemarken volgt de restauratie op de voet. “Zij willen komen kijken, en wij hopen dat ze de enige Burmeister & Wain-motor in originele setting draaiend kunnen zien,” aldus een leerling.
Het team werkt vol enthousiasme aan de motor. “We hebben een geweldig team dat hier de hele dag aan werkt. Iedereen van onze school helpt mee, en hopelijk krijgen we het klaar tegen 2026,” klinkt het vastberaden.