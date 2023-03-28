Voor de jongeren is het zowel technisch uitdagend als een hele eer. “Elke keer dat ik in Oostende kom, zie ik hem, en ik had nooit gedacht dat ik eraan mocht helpen werken. Eigenlijk was dat wel een droom,” zegt een leerling.

Ook internationaal groeit de interesse voor het project. Het Burmeister & Wain-museum in Denemarken volgt de restauratie op de voet. “Zij willen komen kijken, en wij hopen dat ze de enige Burmeister & Wain-motor in originele setting draaiend kunnen zien,” aldus een leerling.

Het team werkt vol enthousiasme aan de motor. “We hebben een geweldig team dat hier de hele dag aan werkt. Iedereen van onze school helpt mee, en hopelijk krijgen we het klaar tegen 2026,” klinkt het vastberaden.