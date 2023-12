"De nieuwe ligging heeft alleen maar voordelen. We verhogen de veiligheid voor zowel het schip als de bezoekers, we kunnen het schip beter en tegen lagere kosten onderhouden en op termijn kunnen we onze prachtige Mercator ook toegankelijker maken", zegt burgemeester Bart Tommelein. Zo zou er op termijn een helling of lift komen om het hoofddek rolstoeltoegankelijk te maken.

"Deze beslissing is belangrijk voor ons maritieme erfgoed. Het is een positieve stap voor de stad en haar rijke geschiedenis", stelt schepen van Erfgoed Kurt Claeys.