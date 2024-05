In Brugge lokt de voorstelling van een oud amateurfilmpje over de Bloedprocessie honderden kijkers. De film dateert van 1953, duurt 10 minuten, is in zwart-wit en en heeft geen klank. Het geeft een uniek beeld van de processie van toen. Het tijdsdocument is onlangs toevallig ontdekt in het Brussels hoofdkwartier van het Algemeen Christelijk Vakverbond tijdens het opruimen van het archief.