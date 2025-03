Wereldwijd bleven er maar zes oorkonden van keizer Boudewijn bewaard. Vier daarvan bevinden zich in het Rijksarchief Kortrijk. De andere twee zijn terug te vinden in Malta en in Bergen (Henegouwen).

Felix De Clerck, schepen van Cultuur: “Het Rijksarchief bewaart meer dan 8 kilometer aan archief. Het is fascinerend wat er allemaal te vinden is. De volledige geschiedenis van onze stad ligt daar bewaard in eeuwenoude documenten. Dat deze middeleeuwse oorkonden nu worden erkend als Vlaams topstuk onderstreept hun onschatbare waarde. Met deze oorkonden voegen we drie nieuwe documenten toe aan onze collectie, die daarmee groeit tot 23 Vlaamse topstukken.”