De campus waar we een kijkje namen is gespecialiseerd in revalidatie. De bezoekers krijgen er allerlei demonstraties. Hoe een robot wordt ingezet tijdens een operatie, of hoe een toestel als dit kan helpen met je revalidatie.

De afdeling kan rekenen op heel wat bezoekers die nieuwsgierig zijn naar alle snufjes en mogelijkheden op de afdeling: "Ik denk dat ik er binnenkort waarschijnlijk ook een prothese zal nodig hebben. Mijn vader had er ook één, maar die is gekraakt. Hij is moeten terugkomen om het te laten herstellen, dat zou ik toch niet graag meemaken. Ik zal dan maar aan de arts vragen om het sterk te maken. Ik wil nog een tijdje actief blijven", zegt Pol Vantomme.

Mensen enthousiasmeren

En ook voor de jongsten onder ons is er heel wat te beleven met onder meer een speels parcours, de volwassenen ondergaan dan weer tests die op de werkvloer een dagelijkse gegeven zijn.

Ilse D'Hespeel van AZ Delta onderstreept het belang van een dag zoals die vandaag: "Wij merken dat er heel wat interesse is van mensen van wat er nu juist gebeurt in een ziekenhuis. Wat gebeurt er achter de schermen? En op een dag als vandaag, Dag van de Zorg, krijgen de mensen effectief te zien wat er achter die schermen gebeurt."

En wie weet kan dat sommigen wel warm maken voor een job in de zorg, want het tekort blijft.