De ticketverkoop loopt volgens de organisatie vlot. "We zitten op schema, zoals we gehoopt hadden. De weekendtickets zijn uitverkocht en ook de laatste zaterdagtickets zijn bijna de deur uit. Vrijdag en zondag zijn 70 à 80 procent van de tickets uitverkocht", zegt Standaert.

De organisatie is voorzien op het voorspelde wisselvallige weer. "We hebben voorzien in extra overdekte ruimte en ook het hoofdpodium is deels overdekt. Er zijn voldoende mogelijkheden om beschut te zitten. Bij regen delen we gratis poncho's uit."