In de historische binnenstad van Kortrijk bevinden zich een aantal beeldbepalende, eeuwenoude monumenten en erfgoedsites. De stad wil dit bijzondere onroerend erfgoed op een goede manier ontsluiten voor schoolkinderen in Kortrijk. Via het boek maken ze kennis met het gebruik, de betekenis en de functie van erfgoedsites en worden ze zich bewust van de evolutie van de stad tot op vandaag.

Het boek nodigt uit tot lezen en kan door leerkrachten gebruikt worden bij lessen rond taal, geschiedenis, verkenning van de stad, ... Het is niet zomaar in te passen in één bepaald leergebied of leerjaar. Er is gekozen voor kinderen rond de leeftijd van 10 jaar. Op die leeftijd zijn kinderen nog jong genoeg om heel nieuwsgierig te zijn en al oud genoeg om historisch inzicht te beginnen ontwikkelen