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Lo-Reninge

Uit­slaan­de loods­brand in Lo-Renin­ge zorgt voor veel rook­ont­wik­ke­ling: Sluit ramen en deuren”

Uitslaande loodsbrand in Lo-Reninge zorgt voor veel rookontwikkeling

RV

In Lo-Reninge brak er maandag een zware brand uit in een loods. De brandweer van zone Westhoek is momenteel ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ze raadt aan om ramen en deuren te sluiten. 

Maandagmiddag brak er in de Oostpoeselstraat in Lo-Reninge een zware brand uit. Het gaat om een uitslaande loodsbrand met veel rookontwikkeling. De brandweer raadt aan om ramen en deuren gesloten te houden. "Bij hinder, sluit ramen en deuren. Schakel ook de ventilatie uit", klinkt het. 

Later meer.

De redactie

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