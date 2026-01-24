De brandweer van Hulpverleningszone 1 werd donderdag rond 22.35 uur voor een brand in de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende opgeroepen. "Het gaat om een bevestigde brand in het dakgedeelte van een centrum voor begeleid wonen", bevestigt de brandweer van Hulpverleningszone 1.

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse om de brand te bestrijden en de bewoners te evacueren. Volgens de brandweer waren er elf bewoners in het gebouw aanwezig. "Eén iemand werd gereanimeerd en naar het AZ Sint-Jan afgevoerd. Een andere persoon is nog vermist."