Aanmelden
Nieuws
Oostende

Uit­slaan­de brand in bege­leid woon­cen­trum La Colom­ba in Oos­ten­de: hulp­dien­sten mas­saal ter plaatse

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Oostende brak donderdagavond een brand uit in het centrum voor begeleid wonen La Colomba langs de Dokter Eduard Moreauxlaan. Het centrum begeleidt mensen met een psychische beperking, waarbij zelfstandig wonen (nog) niet lukt. De hulpdiensten zijn momenteel massaal ter plaatse. 

De brandweer van Hulpverleningszone 1 werd donderdag rond 22.35 uur voor een brand in de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende opgeroepen. "Het gaat om een bevestigde brand in het dakgedeelte van een centrum voor begeleid wonen", bevestigt de brandweer van Hulpverleningszone 1. 

De hulpdiensten snelden meteen ter plaatse om de brand te bestrijden en de bewoners te evacueren. Volgens de brandweer waren er elf bewoners in het gebouw aanwezig. "Eén iemand werd gereanimeerd en naar het AZ Sint-Jan afgevoerd. Een andere persoon is nog vermist." 

Whats App Image 2026 01 30 at 00 14 03
Whats App Image 2026 01 30 at 00 14 02
Whats App Image 2026 01 30 at 00 14 18
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

Meest gelezen

pannenkoeken
Nieuws

Terugroepactie voor pannenkoeken, ook Brugs merk De Brugse Pannenkoeken getroffen
Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Nieuws
Update

Verkeershinder langs Gentseweg na ongeval met vuilniswagen in Sint-Eloois-Vijve
Politieactie Kortrijk Veemarkt
Nieuws

Grote politieactie bij winkelcentrum K in Kortrijk afgelopen: een persoon opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gouverneur in studio

Nieuwsaanbod van regionale omroepen krijgt mooie waarderingscijfers
Minister Crevits zet in op volkstuinen die mensen samenbrengen: 29 gemeenten krijgen steun

Minister Crevits zet in op volkstuinen die mensen samenbrengen: 4 West-Vlaamse gemeentes krijgen steun
Krijtactie brandweer

Brandweer maakt stoepkrijtacties in centrum Brugge niet meer schoon
Provaly

Vlaamse en Franse partners bundelen krachten tegen wateroverlast én droogte
Whiskey Ruiselede

The Bassets Craft Distillery uit Ruiselede krijgt vermelding in wereldberoemde whiskybijbel
Politie oostende 1

Politie voert controleacties uit in Oostende tegen alcohol, drugs en zwaar vervoer
Aanmelden