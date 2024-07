De brand ontstond in café De Panne in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke. Vroeg in de ochtend waren er nog drie aanwezigen in het café. Toch werden de hulpdiensten niet onmiddellijk verwittigd. De brandweer slaagde erin om de brand vlot in de kiem te smoren maar het duurde nog een tijd om na te blussen. Eén persoon belandde in het ziekenhuis met een rookintoxicatie. Tijdens de bluswerken kwam het nog tot een ruzie tussen een overgebleven man en vrouw in het pand. Daarop sloeg de politie de man in handboeien en nam ze ook de vrouw mee voor verhoor. Het gebouw lijkt aan de voorgevel nog relatief gespaard gebleven maar achteraan is een raam helemaal uitgebrand en ook het dak is deels afgebrand.