Het dossier van de nachtwinkel sleept al jaren aan, maar nu is er een burgemeestersbevel voor de onmiddellijke sluiting. Burgemeester Jan Morbee beroept zich op de veiligheid, maar het past ook in een ruimer plan om de uitgaansbuurt rondom het Verweeplein grondig aan te pakken.

“Na controle van de brandweer bleek het absoluut onveilig. Geen keuringsattesten. Ook de elektriciteit was niet in orde. Achteraan was er ook een stapel zeer brandbaar materiaal. Er was ook geen gaskeuring. Ik moet tot deze beslissing overgaan”, klinkt het bij de burgemeester.