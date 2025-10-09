11°C
Nieuws
Ieper

Gou­ver­neur ver­werpt klacht: stren­ge­re regels voor han­dels­za­ken in Ieper blij­ven van kracht

Nachtwinkel

Illustratiebeeld

Het nieuwe uitbatingsreglement voor handelszaken in Ieper blijft behouden. De gouverneur heeft de klacht van oppositiepartij Vooruit verworpen. De stad wil met de strengere regels de wildgroei van onder meer nachtwinkels en barbiers tegengaan.

De stad Ieper heeft een nieuw uitbatingsreglement ingevoerd voor bepaalde handelszaken, zoals nachtwinkels, minimarkets en barbiers. De regels moeten volgens het stadsbestuur de overlast en de wildgroei van gelijkaardige zaken in de stad beperken.

Zo komt er een perimeter waarbinnen geen andere zaak van hetzelfde type meer mag openen. Uitbaters moeten bovendien aantonen met welke middelen ze hun zaak hebben opgestart. Voor nachtwinkels gelden ook extra beperkingen op de verkoop van alcohol tijdens de zomermaanden en rond de kerstperiode.

Actie politie ieper 02
Nieuws

Vooruit Ieper dient klacht in bij gouverneur tegen reglement voor nachtwinkels en minimarkets

Klacht verworpen

Oppositiepartij Vooruit had tegen het reglement klacht ingediend bij de gouverneur. Volgens de partij waren de regels onduidelijk en zouden ze vooral uitbaters met een migratieachtergrond viseren. De gouverneur heeft die klacht nu verworpen, waardoor het reglement van kracht blijft. 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Nachtwinkel

Aanmelden