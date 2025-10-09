De stad Ieper heeft een nieuw uitbatingsreglement ingevoerd voor bepaalde handelszaken, zoals nachtwinkels, minimarkets en barbiers. De regels moeten volgens het stadsbestuur de overlast en de wildgroei van gelijkaardige zaken in de stad beperken.

Zo komt er een perimeter waarbinnen geen andere zaak van hetzelfde type meer mag openen. Uitbaters moeten bovendien aantonen met welke middelen ze hun zaak hebben opgestart. Voor nachtwinkels gelden ook extra beperkingen op de verkoop van alcohol tijdens de zomermaanden en rond de kerstperiode.