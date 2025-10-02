17°C
Voor­uit Ieper dient klacht in bij gou­ver­neur tegen regle­ment voor nacht­win­kels en minimarkets

Oppositiepartij Vooruit in Ieper zal klacht indienen bij de gouverneur tegen het nieuwe reglement voor nachtwinkels, barbiers en minimarkets. Volgens Philip Bolle viseert het reglement vooral allochtone ondernemers.

Ieper keurde maandag een nieuw reglement goed. Dat bepaalt dat bepaalde winkels en handelszaken een uitbatingsvergunning moeten krijgen. Het gaat om winkels als nachtwinkels, handcarwashbedrijven, barbiers en minimarkets. Het reglement houdt onder meer in dat de uitbaters eerst gescreend worden. De stad wil zo de kwaliteit en de leefbaarheid in het winkelgebied garanderen. Ook andere West-Vlaamse steden hebben dit ingevoerd, zegt het stadsbestuur.

Maar de uitbaters van dit soort zaken zijn vaak van allochtone afkomst. En dat vindt de partij Vooruit discriminerend. Een barbier en een traditionele kapper moet dan aan andere voorwaarden voldoen, vraagt Philip Bolle zich af.

Vlaams Belang wel positief

Tijdens de gemeenteraad van maandag 6 oktober keurde de Vlaams Belang-fractie de invoering van een uitbatingsvergunning goed. Nancy Six: “Vlaams Belang Ieper is tevreden dat de huidige meerderheid de politieke moed heeft om, in tegenstelling tot die van de vorige legislatuur, eindelijk orde op zaken te stellen. De invoering van de uitbatingsvergunning is een stap in de goede richting. Regels en wetten dienen door iedereen nageleefd worden, dus ook door de nieuwkomers die hier een zaak willen uitbaten”.

De politie voerde gisteren nog een grote controleactie uit in een tiental nachtwinkels en minimarkets, in het centrum van de stad.

