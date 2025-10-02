Ieper keurde maandag een nieuw reglement goed. Dat bepaalt dat bepaalde winkels en handelszaken een uitbatingsvergunning moeten krijgen. Het gaat om winkels als nachtwinkels, handcarwashbedrijven, barbiers en minimarkets. Het reglement houdt onder meer in dat de uitbaters eerst gescreend worden. De stad wil zo de kwaliteit en de leefbaarheid in het winkelgebied garanderen. Ook andere West-Vlaamse steden hebben dit ingevoerd, zegt het stadsbestuur.

Maar de uitbaters van dit soort zaken zijn vaak van allochtone afkomst. En dat vindt de partij Vooruit discriminerend. Een barbier en een traditionele kapper moet dan aan andere voorwaarden voldoen, vraagt Philip Bolle zich af.

