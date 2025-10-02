Eén handelszaak in Ieper tijdens politieactie gesloten voor inbreuken op voedselveiligheid
Bij een grote politieactie in het centrum van Ieper, samen met verschillende inspectiediensten, is één handelszaak gesloten voor zware inbreuken op de voedselveiligheid. Bij de actie zijn zeven zaken gecontroleerd in onder meer de Stationsstraat, de Tempelstraat en de Boterstraat.
De actie gebeurde in samenwerking met het netwerk Bestuurlijke Handhaving, de stad Ieper, en verschillende federale diensten, waaronder arbeidsinspectie, het federaal voedselagentschap FAVV, de FOD Financiën, Economie en de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid. De controles passen in het stedelijk handhavingsbeleid dat inzet op leefbaarheid, veiligheid en eerlijke concurrentie.
“Deze controles zijn niet bedoeld om te viseren, maar om te beschermen: de consument, de buurt én de vele correcte handelaars.”
“We willen een eerlijke en leefbare stad, waar ondernemers met respect voor de regels kunnen werken,” zegt burgemeester Katrien Desomer.
De stad benadrukt dat het overgrote deel van de Ieperse ondernemers de regels wel naleeft. Gerichte controles zoals deze moeten volgens het stadsbestuur bijdragen aan transparantie, veiligheid en vertrouwen tussen handelaars, bewoners en overheid.