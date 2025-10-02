17°C
Aanmelden
Nieuws
Ieper

Eén han­dels­zaak in Ieper tij­dens poli­tie­ac­tie geslo­ten voor inbreu­ken op voedselveiligheid

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Bij een grote politieactie in het centrum van Ieper, samen met verschillende inspectiediensten, is één handelszaak gesloten voor zware inbreuken op de voedselveiligheid. Bij de actie zijn zeven zaken gecontroleerd in onder meer de Stationsstraat, de Tempelstraat en de Boterstraat.

De actie gebeurde in samenwerking met het netwerk Bestuurlijke Handhaving, de stad Ieper, en verschillende federale diensten, waaronder arbeidsinspectie, het federaal voedselagentschap FAVV, de FOD Financiën, Economie en de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid. De controles passen in het stedelijk handhavingsbeleid dat inzet op leefbaarheid, veiligheid en eerlijke concurrentie.

Actie politie ieper 02

“Deze controles zijn niet bedoeld om te viseren, maar om te beschermen: de consument, de buurt én de vele correcte handelaars.”

Katrien Desomer, burgemeester Ieper

“We willen een eerlijke en leefbare stad, waar ondernemers met respect voor de regels kunnen werken,” zegt burgemeester Katrien Desomer.

De stad benadrukt dat het overgrote deel van de Ieperse ondernemers de regels wel naleeft. Gerichte controles zoals deze moeten volgens het stadsbestuur bijdragen aan transparantie, veiligheid en vertrouwen tussen handelaars, bewoners en overheid.

De redactie

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Clarebout 01
Nieuws
Update

Staking bij Clarebout Potatoes: werknemers willen deeltje van riant overnamebedrag
BE Alert
Nieuws

Vanmorgen testbericht van BE-Alert op je gsm

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden