“We willen een eerlijke en leefbare stad, waar ondernemers met respect voor de regels kunnen werken,” zegt burgemeester Katrien Desomer.

De stad benadrukt dat het overgrote deel van de Ieperse ondernemers de regels wel naleeft. Gerichte controles zoals deze moeten volgens het stadsbestuur bijdragen aan transparantie, veiligheid en vertrouwen tussen handelaars, bewoners en overheid.