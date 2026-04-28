18°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

UGent-pro­fes­sor Pie­ter Spa­nog­he over kwa­li­teit van drink­wa­ter: We zijn vei­lig bezig, maar… ”

uGent-professor Pieter Spanoghe stelt gerust over kwaliteit drinkwater: "We zijn veilig bezig"

Pieter Spanoghe / illustratiebeeld

Vandaag zal de Vlaamse regering het eerste drinkwaterplan afkloppen, want het is al even een discussie. Moeten we ons zorgen maken over de kwaliteit van het drinkwater uit de kraan? "Helemaal niet", klonk het bij Pieter Spanoghe, professor gewasbecherming aan de Universiteit Gent. Ook al worden de Europese normen soms overschreden, toch ziet hij het leidingwater - zelfs in de Westhoek - als heel veilig.

Met een drinkwaterplan, een set aan maatregelen, wil Vlaams Minister van Landbouw en Omgeving Jo Brouns, de aanwezigheid van allerhande pesticiden in het drinkwater gevoelig terugdringen. Over hoe streng die maatregelen moeten zijn, blijft er nog discussie. Al jaren ligt het bestrijdingsmiddel glyfosaat in de landbouw onder vuur en er kwamen strenge normen.

Recent doken ook kankerverwekkende PFAS-verbindingen en 1,2,4-triazool op in ons drinkwater, dat laatste is een restproduct van schimmelbestrijders. De nieuwste zorgwekkende stof is TFA (tri-fluoride-azijnzuur). In bijna één op vijf stalen drinkwater overschrijdt de aanwezigheid een nieuwe Europese richtnorm, blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). 

Polarisering

"We weten eigenlijk vandaag niet zo heel fijn of we dat eigenlijk wel netjes kunnen meten", vertelt Pieter Spanoghe, professor Gewasbescherming aan de Universiteit Gent. "We spreken over normen. Dit gaat niet over een gram, dit gaat niet over een milligram, maar wel over een microgram of een nanogram. Dat is een miljardste van een kilogram of nog minder. Waarover we spreken is zeer laag. We kunnen het eigenlijk niet testen of dat het toxisch is of niet bij de mens, omdat het zo weinig is."

De professor betreurt dat de discussie voor een steeds grotere polarisering zorgt tussen landbouwers en bedrijven enerzijds en ecologisten anderzijds. "We gaan elke dag iets bijleren en elke dag nieuwe zaken, maar we kunnen niet stoppen met leven op dit moment. Over vijf of tien jaar kunnen we daar een veilig gebruik rond definiëren. Dit is giftig bij bepaalde hoge concentraties en die krijgen we niet binnen. Een mens zal niet meer dan 3 liter of 3,5 liter drinken per dag. Dus op dat vlak denk ik dat we daar toch wel van kunnen zeggen: we zijn veilig bezig."

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Drinkwater

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Ongeval transmigranten Middelkerke
Update

Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel na incidenten in Middelkerke en Nieuwpoort
Brusk Mathilde

Koninklijke preview: koningin Mathilde bezoekt nieuwe kunsthal BRUSK in Brugge vlak voor opening
Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild met onaangename geur als gevolg: "Het is niet meer normaal"
Untitled Project 51

Burgemeester Wim Janssens wil nieuwe verbinding vanuit Adinkerke Zuid om files rond Plopsaland aan te pakken
Subtiel van Stephane Buyens De Panne
Update

Deze West-Vlaamse chefs vallen in de 'sterren' tijdens uitreiking van Michelinsterren
Automobilia

Gebruik van deelwagens stijgt in Brugse deelgemeenten: "Maar het kan enkele jaren duren vooraleer die volledig ingeburgerd raken"
Aanmelden