Met een drinkwaterplan, een set aan maatregelen, wil Vlaams Minister van Landbouw en Omgeving Jo Brouns, de aanwezigheid van allerhande pesticiden in het drinkwater gevoelig terugdringen. Over hoe streng die maatregelen moeten zijn, blijft er nog discussie. Al jaren ligt het bestrijdingsmiddel glyfosaat in de landbouw onder vuur en er kwamen strenge normen.

Recent doken ook kankerverwekkende PFAS-verbindingen en 1,2,4-triazool op in ons drinkwater, dat laatste is een restproduct van schimmelbestrijders. De nieuwste zorgwekkende stof is TFA (tri-fluoride-azijnzuur). In bijna één op vijf stalen drinkwater overschrijdt de aanwezigheid een nieuwe Europese richtnorm, blijkt uit een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Polarisering

"We weten eigenlijk vandaag niet zo heel fijn of we dat eigenlijk wel netjes kunnen meten", vertelt Pieter Spanoghe, professor Gewasbescherming aan de Universiteit Gent. "We spreken over normen. Dit gaat niet over een gram, dit gaat niet over een milligram, maar wel over een microgram of een nanogram. Dat is een miljardste van een kilogram of nog minder. Waarover we spreken is zeer laag. We kunnen het eigenlijk niet testen of dat het toxisch is of niet bij de mens, omdat het zo weinig is."



De professor betreurt dat de discussie voor een steeds grotere polarisering zorgt tussen landbouwers en bedrijven enerzijds en ecologisten anderzijds. "We gaan elke dag iets bijleren en elke dag nieuwe zaken, maar we kunnen niet stoppen met leven op dit moment. Over vijf of tien jaar kunnen we daar een veilig gebruik rond definiëren. Dit is giftig bij bepaalde hoge concentraties en die krijgen we niet binnen. Een mens zal niet meer dan 3 liter of 3,5 liter drinken per dag. Dus op dat vlak denk ik dat we daar toch wel van kunnen zeggen: we zijn veilig bezig."