Bedreigingen

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert moet iemand de vuilniszak opzettelijk in brand gestoken hebben. In dat kader kon de politie snel een 20-jarige man als verdachte oppakken. Volgens de slachtoffers zou Dylan D. hen al een tijdje bedreigen. Na verhoor heeft de Brugse onderzoeksrechter hem aangehouden op verdenking van opzettelijke brandstichting. De Brugse raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

Niet aan proefstuk toe

In de zomer van 2024 kreeg Dylan D. voor afpersing en onmenselijke behandeling al vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Later werd de jongeman ook nog tot 100 uur werkstraf veroordeeld voor twee diefstallen, waarvan een met geweld. D. verklaarde dat hij die feiten pleegde omdat hij in de gevangenis wilde belanden.

Ondertussen heeft de politiezone Blankenberge/Zuienkerke in opdracht van de onderzoeksrechter ook een tweede verdachte opgepakt. De 50-jarige man werd maandag rond 18 uur ingerekend. Als hij eveneens aangehouden zou worden, zal de verdachte vrijdag voor de Brugse raadkamer moeten verschijnen.