Een bewoner van een gebouw in de Elisabethstraat in Blankenberge, verwittigde donderdag rond 13 uur de hulpdiensten. In de gemeenschappelijke hal op de eerste verdieping bleek er immers een vuilniszak in brand te staan. De brand kon snel geblust worden, maar veroorzaakte wel heel wat rookschade. Alle bewoners konden het pand tijdig verlaten, waardoor er niemand gewond raakte.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert moet iemand de vuilniszak opzettelijk in brand gestoken hebben. In dat kader kon de politie ondertussen al een 20-jarige man als verdachte oppakken. Hij zal voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter, die over zijn aanhouding zal moeten beslissen.