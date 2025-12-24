4°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Jon­ge­man opge­pakt voor brand­stich­ting in appar­te­ments­ge­bouw in Blankenberge

Brandweerzone 1

Foto Archief Brandweerzone 1

Een 20-jarige man is gearresteerd op verdenking van een opzettelijke brandstichting in een appartementsgebouw in Blankenberge. Dat meldt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De verdachte zou in een gemeenschappelijke hal een vuilniszak in brand gestoken hebben.

Een bewoner van een gebouw in de Elisabethstraat in Blankenberge, verwittigde donderdag rond 13 uur de hulpdiensten. In de gemeenschappelijke hal op de eerste verdieping bleek er immers een vuilniszak in brand te staan. De brand kon snel geblust worden, maar veroorzaakte wel heel wat rookschade. Alle bewoners konden het pand tijdig verlaten, waardoor er niemand gewond raakte.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de expert moet iemand de vuilniszak opzettelijk in brand gestoken hebben. In dat kader kon de politie ondertussen al een 20-jarige man als verdachte oppakken. Hij zal voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter, die over zijn aanhouding zal moeten beslissen.

Belga
Brandstichting

Meest gelezen

Zoekactie kortemark 02
Nieuws

Vermiste man (37) samen met hond dood teruggevonden in Kortemark
Zwijn1
Nieuws

Mensen vinden baby everzwijn in Ardennen en nemen het mee naar huis: “Geen goed idee”
Spoeddienst AZ Sint Ja
Nieuws
Update

"We hebben dit nog maar zelden gezien": spoeddienst in Brugge loopt overvol na spekgladde ochtend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stefanie sander 2

Krijgt thuisverpleegster Stefanie Sander vandaag wel een enkelband?
Hotelschool ter duinen koksijde

Leerkracht Ter Duinen, verdacht van zedenfeiten, is vrij onder voorwaarden
Gevangenis brugge

Toezichtscommissies van gevangenissen roepen burgemeesters op om maatregelen te nemen tegen overbevolking
Roof1

Juwelier in De Haan opnieuw overvallen
Gevangenis brugge

Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
Brandstichting

Buurman aangehouden voor opzettelijke brandstichting in sociale woning in Ingelmunster
Aanmelden