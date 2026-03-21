Brug­se kli­maat­ac­ti­vist Wou­ter Mou­t­on (48) aan­ge­hou­den voor val­par­tij tij­dens Ron­de van Brugge

Foto: Belga

Wouter Mouton (48) is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kwaadwillige belemmering van het verkeer en opzettelijke slagen en verwondingen. Dat meldt zijn advocate. Tijdens de Ronde van Brugge zou de klimaatactivist een valpartij veroorzaakt hebben. Titelverdediger Molano moest worden afgevoerd. Twee renners en vier wielerploegen zijn ook van plan zich burgerlijke partij stellen tegen hem. 

Het incident deed zich woensdagnamiddag voor op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de wielerwedstrijd Ronde van Brugge. Op de kasseien van de Brieversweg zat de beruchte klimaatactivist op de grond. Mogelijk had Mouton de intentie om zich vast te kleven, maar hij kon uiteindelijk nog net op tijd verwijderd worden. Meerdere renners kwamen wel ten val, onder wie de winnaar van vorig jaar Juan Sebastián Molano.

Kwaadwillige belemmering

De klimaatactivist werd ter plaatse opgepakt door de lokale politie van de zone Brugge. Het parket bevestigde zijn arrestatie en besliste om een opsporingsonderzoek te starten voor feiten van kwaadwillige belemmering van het verkeer en van opzettelijke slagen en verwondingen. "De nodige onderzoeksdaden worden momenteel uitgevoerd om de precieze omstandigheden van het incident in kaart te brengen", klonk het donderdagochtend. "Zo worden onder meer camerabeelden geanalyseerd en getuigen verhoord."

Donderdagnamiddag maakte de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen bekend dat het een onderzoeksrechter gevorderd heeft. Het parket besliste om Wouter Mouton naar aanleiding van het incident voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de klimaatactivist vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van kwaadwillige belemmering van het verkeer en opzettelijke slagen en verwondingen. De Brugse raadkamer zal dinsdag oordelen of Mouton langer in de gevangenis moet blijven. 

"We willen een duidelijk signaal geven dat manifestaties op de openbare weg tijdens een wedstrijd niet kunnen en dat de veiligheid van de renners voorop staat"

2.000 per stuk

Daarnaast hebben ook twee renners en vier wielerploegen zich burgerlijke partij gesteld tegen de klimaatactivist. "Het betreft Bahrain Victorious, Uno X, Decathlon en UAE", klonk het bij Filiep Jodts, procureur des konings van West-Vlaanderen. "Naast de vier potentiële burgerlijke partijstellingen van de wielerploegen, heeft de renner die ten val is gekomen een advocaat geraadpleegd en die advocaat zal zich normaal burgerlijke partij stellen namens de renner. Er zou ook nog een tweede renner zijn van de ploeg die zich burgerlijke partij stelt die ook ten val is gekomen buiten beeld."

Hiermee willen de ploegen een duidelijk signaal geven dat manifestaties op de openbare weg tijdens een wedstrijd niet kunnen en dat de veiligheid van de renners voorop staat. Al zal Mouton misschien ook wel voor de kosten opdraaien. "Er is veel materiële schade aan de fietsen, wielen die gebroken zijn. Ik hoor dat een bepaalde wielerploeg met wielen fietst van 2.000 euro per stuk. Ze zullen misschien wel pogen om die schade te verhalen op de manifestant, maar het gaat hem niet om het feit dat ze materiële schade geleden hebben, maar het is een signaal dat ze willen dat de wedstrijden veilig verlopen."

Belga

Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Nieuws
Update

Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Lees ook

Untitled Project 18

Dader (31) van kruisboogmoord in Schuiferskapelle, stapt uit het leven
Cycling in Flanders

Cycling in Flanders lanceert bikepackingroute 'Ultimate Flanders 525'
Ronde van Brugge Wouter Mouton

Ronde van Brugge : Ook Sport Vlaanderen stelt zich burgerlijke partij tegen klimaatactivist
Lloyd

Carys Lloyd wint de Ronde van Brugge bij de vrouwen
Steve Colpaert

Steve Colpaert (39) blijft tot het einde van het seizoen hoofdcoach bij Zulte Waregem
Geen apart onderzoek naar echte dader van brand op bus met Barcelona-fans

Geen apart onderzoek naar echte dader van brand op bus met Barcelona-fans
