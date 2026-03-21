Het incident deed zich woensdagnamiddag voor op ongeveer 30 kilometer van de aankomst van de wielerwedstrijd Ronde van Brugge. Op de kasseien van de Brieversweg zat de beruchte klimaatactivist op de grond. Mogelijk had Mouton de intentie om zich vast te kleven, maar hij kon uiteindelijk nog net op tijd verwijderd worden. Meerdere renners kwamen wel ten val, onder wie de winnaar van vorig jaar Juan Sebastián Molano.

Kwaadwillige belemmering

De klimaatactivist werd ter plaatse opgepakt door de lokale politie van de zone Brugge. Het parket bevestigde zijn arrestatie en besliste om een opsporingsonderzoek te starten voor feiten van kwaadwillige belemmering van het verkeer en van opzettelijke slagen en verwondingen. "De nodige onderzoeksdaden worden momenteel uitgevoerd om de precieze omstandigheden van het incident in kaart te brengen", klonk het donderdagochtend. "Zo worden onder meer camerabeelden geanalyseerd en getuigen verhoord."



Donderdagnamiddag maakte de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen bekend dat het een onderzoeksrechter gevorderd heeft. Het parket besliste om Wouter Mouton naar aanleiding van het incident voor te leiden bij de Brugse onderzoeksrechter. Die heeft de klimaatactivist vrijdagmiddag aangehouden op verdenking van kwaadwillige belemmering van het verkeer en opzettelijke slagen en verwondingen. De Brugse raadkamer zal dinsdag oordelen of Mouton langer in de gevangenis moet blijven.

