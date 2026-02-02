11°C
Langemark-Poelkapelle

Twee per­so­nen naar zie­ken­huis na onge­val in Langemark-Poelkapelle

Twee gewonden bij ongeval Langemark-Poelkapelle

In Langemark-Poelkapelle zijn maandagavond twee autobestuurders gewond geraakt bij een ongeval op een kruispunt in het gehucht Schaapbalie. Ze werden beiden naar het ziekenhuis overgebracht. 

Maandag rond 18 uur reed een man met zijn Skoda Octavia langs de Stadensteenweg van Vijfwegen richting Langemark-Poelkapelle toen het fout liep. Ter hoogte van de Kattestraat kwam het tot een botsing met een andere auto die uit de Kattestraat het kruispunt kwam opgereden. 

Door de botsing vloog de Skoda Octavia links van de weg in de gracht, tegen een duiker en ondersteboven tot stilstand. Beide autobestuurders uit Langemark-Poelkapelle kropen zelf uit hun voertuigen en werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto's raakten zwaar beschadigd en werden getakeld. Een tijdlang bleef de Stadensteenweg plaatselijk voor het verkeer afgesloten.

Leonie Delodder

Leonie Delodder

