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Wevelgem

Twee min­der­ja­ri­gen geï­den­ti­fi­ceerd en voor­ge­leid na bru­taal geweld op Rodri­gu­ez (16)

Collage geweld

In de zaak van zinloos geweld tegen Rodriguez, een jongen van 16 met een beperking, zijn twee minderjarigen geïdentificeerd en voorgeleid bij de jeugdrechter.

De feiten speelden zich vorige week woensdag af in Wevelgem (en niet in Kortrijk, zoals eerder werd gecommuniceerd, red.). Rodriguez werd er aangevallen door vijf mensen die helemaal in het zwart gekleed waren en een bivakmuts op hadden. Het slachtoffer kreeg herhaaldelijk slagen en schoppen, zegt het parket. In het ziekenhuis werden achteraf heel veel kneuzingen in het gezicht van Rodriguez vastgesteld en een lichte hersenschudding.

Collage geweld
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Zinloos geweld: Rodriguez (16) krijgt rake klappen van 5 jongeren met bivakmuts

Twee minderjarigen zijn intussen geïdentificeerd en voorgeleid. Een van hen is overgebracht naar een gesloten instelling. De andere kreeg van de jeugdrechter voorwaarden opgelegd en mocht na de voorleiding beschikken.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Zinloos Geweld

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