De feiten speelden zich vorige week woensdag af in Wevelgem (en niet in Kortrijk, zoals eerder werd gecommuniceerd, red.). Rodriguez werd er aangevallen door vijf mensen die helemaal in het zwart gekleed waren en een bivakmuts op hadden. Het slachtoffer kreeg herhaaldelijk slagen en schoppen, zegt het parket. In het ziekenhuis werden achteraf heel veel kneuzingen in het gezicht van Rodriguez vastgesteld en een lichte hersenschudding.