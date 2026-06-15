Rodriguez is een jongen van 16 met een beperking uit Izegem. Woensdag ging hij samen met een vriend iets eten in Kortrijk. Nadien zetten de ouders van zijn vriend hem af aan het LAGO-zwembad, zodat hij daar de bus kon nemen naar huis. Maar dan loopt het mis. Natalie Blondeel en Roeminia Blondeel, mama & zus van het slachtoffer: “Tussen het LAGO zwembad en het station van Kortrijk is hij in de rug aangevallen door vijf mensen die helemaal in het zwart gekleed waren en een bivakmuts op hadden. Ze kwamen zo maar uit het niets."

Hersenschudding

Rodriguez loopt verschillende verwondingen op aan zijn hoofd. “Hij durfde het eerst niet vertellen. Hij had eerst gezegd dat hij gevallen was, maar algauw was duidelijk dat hij eigenlijk echt wel in elkaar geslagen was. Hij was helemaal in shock als hij thuis was. Hij was helemaal verward en hij zei ook rare dingen. Roeminia is dan met hem naar spoed geweest. Er zijn daar heel veel kneuzingen in zijn gezicht vastgesteld en een lichte hersenschudding.”

Wie hielp Rodriguez?

De politie onderzoekt de zaak. Zijn familie zoekt intussen naar een onbekende man die zich ontfermde over de jongen. “We zijn op zoek naar de man die Rodriguez geholpen heeft. Een man met een baard en een wandelstok met op de kop een draak. We willen hem wel bedanken, want misschien was het nog veel erger geweest als hij niet ingegrepen had.”