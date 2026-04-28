18°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort Middelkerke

Twee man­nen aan­ge­hou­den voor men­sen­smok­kel na inci­den­ten in Mid­del­ker­ke en Nieuwpoort

Ongeval transmigranten Middelkerke

Afgelopen weekend zijn in twee afzonderlijke dossiers twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In Middelkerke liep een verkeersongeval zaterdagnacht uit op een gerechtelijk onderzoek.

Een 21-jarige man van Pakistaanse origine bestuurde een busje dat crashte op de Koninklijke Baan. In het voertuig zaten zeven passagiers. Eén van hen verkeert nog steeds in levensgevaar.

Het parket West-Vlaanderen besliste om de bestuurder voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel en verschijnt op vrijdag 8 mei voor de raadkamer in Brugge.

Ongeval transmigranten Middelkerke
Nieuws

Zwaar ongeval met transmigranten in Middelkerke: acht gewonden, twee zwaargewonden

Transmigranten Nieuwpoort

In een tweede dossier werd in Nieuwpoort een 30-jarige man van Afghaanse origine opgepakt. Tijdens een politiecontrole op 2 mei omstreeks 4.30 uur op de Diksmuidse Weg trof de politie in een busje vijftien transmigranten aan.

De bestuurder werd gearresteerd en eveneens voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. Ook hij werd aangehouden en moet op vrijdag 8 mei verschijnen voor de raadkamer in Brugge. Het parket West-Vlaanderen zet het onderzoek in beide dossiers verder.

Axel Ballekens

Meest gelezen

Drone brand 2
Nieuws
Update

Bevestigd: pyrotechnisch materiaal is oorzaak van brand in kledingwinkel, zegt parket
Brand brugge 1
Nieuws
Update

Brand Brugge: vuur wellicht ontstaan aan elektrische bekabeling aan dakterras
IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

uGent-professor Pieter Spanoghe stelt gerust over kwaliteit drinkwater: "We zijn veilig bezig"

UGent-professor Pieter Spanoghe over kwaliteit van drinkwater: "We zijn veilig bezig, maar... "
Brusk Mathilde

Koninklijke preview: koningin Mathilde bezoekt nieuwe kunsthal BRUSK in Brugge vlak voor opening
Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild: "Het stinkt enorm"

Oude Leiearm in Menen opnieuw vervuild met onaangename geur als gevolg: "Het is niet meer normaal"
Untitled Project 51

Burgemeester Wim Janssens wil nieuwe verbinding vanuit Adinkerke Zuid om files rond Plopsaland aan te pakken
Subtiel van Stephane Buyens De Panne
Update

Deze West-Vlaamse chefs vallen in de 'sterren' tijdens uitreiking van Michelinsterren
Automobilia

Gebruik van deelwagens stijgt in Brugse deelgemeenten: "Maar het kan enkele jaren duren vooraleer die volledig ingeburgerd raken"
Aanmelden