Een 21-jarige man van Pakistaanse origine bestuurde een busje dat crashte op de Koninklijke Baan. In het voertuig zaten zeven passagiers. Eén van hen verkeert nog steeds in levensgevaar.

Het parket West-Vlaanderen besliste om de bestuurder voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel en verschijnt op vrijdag 8 mei voor de raadkamer in Brugge.