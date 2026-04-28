Twee mannen aangehouden voor mensensmokkel na incidenten in Middelkerke en Nieuwpoort
Afgelopen weekend zijn in twee afzonderlijke dossiers twee mannen aangehouden op verdenking van mensensmokkel. In Middelkerke liep een verkeersongeval zaterdagnacht uit op een gerechtelijk onderzoek.
Een 21-jarige man van Pakistaanse origine bestuurde een busje dat crashte op de Koninklijke Baan. In het voertuig zaten zeven passagiers. Eén van hen verkeert nog steeds in levensgevaar.
Het parket West-Vlaanderen besliste om de bestuurder voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Hij werd aangehouden op verdenking van mensensmokkel en verschijnt op vrijdag 8 mei voor de raadkamer in Brugge.
Transmigranten Nieuwpoort
In een tweede dossier werd in Nieuwpoort een 30-jarige man van Afghaanse origine opgepakt. Tijdens een politiecontrole op 2 mei omstreeks 4.30 uur op de Diksmuidse Weg trof de politie in een busje vijftien transmigranten aan.
De bestuurder werd gearresteerd en eveneens voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van mensensmokkel. Ook hij werd aangehouden en moet op vrijdag 8 mei verschijnen voor de raadkamer in Brugge. Het parket West-Vlaanderen zet het onderzoek in beide dossiers verder.