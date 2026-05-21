Showkorps El Fuerte heeft maandag sterk gepresteerd op de internationale mars- en showwedstrijd in Hamont-Achel in Limburg. Het korps behaalde een score van 94,45 procent en eindigde daarmee op de eerste plaats in de discipline ‘mars’.

Dankzij die overwinning mag El Fuerte zich voortaan Europees kampioen noemen. Het korps won bovendien ook de Trofee André Rijcken, die wordt uitgereikt aan de deelnemer met de hoogste score in de afdeling.