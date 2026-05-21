Twee keer goud voor show­korps El Fuer­te op Euro­pees kam­pi­oen­schap in Hamont-Achel

Showkorps El Fuerte heeft goud gewonnen op de internationale mars- en showwedstrijd in Hamont-Achel. Het korps behaalde met 94,45 procent de hoogste score in de discipline ‘mars’ en mag zich daardoor Europees kampioen noemen. Ook tamboer-majoor Lennert Schreel viel in de prijzen met een individuele Europese titel.

Showkorps El Fuerte heeft maandag sterk gepresteerd op de internationale mars- en showwedstrijd in Hamont-Achel in Limburg. Het korps behaalde een score van 94,45 procent en eindigde daarmee op de eerste plaats in de discipline ‘mars’.

Dankzij die overwinning mag El Fuerte zich voortaan Europees kampioen noemen. Het korps won bovendien ook de Trofee André Rijcken, die wordt uitgereikt aan de deelnemer met de hoogste score in de afdeling.

Ook goud voor tamboer-majoor

Niet alleen het korps zelf viel in de prijzen. Ook tamboer-majoor Lennert Schreel behaalde een uitzonderlijke score. Met 98 procent won hij de gouden medaille en mag hij zich de komende twee jaar Europees kampioen tamboer-majoor noemen.

El Fuerte was onlangs nog te zien tijdens de Taptoe in Koksijde. Op zondag 28 juni treedt het showkorps ook op tijdens de Garnaalfeesten. Intussen bereiden de leden zich al voor op een volgende grote uitdaging: het wereldkampioenschap in Kerkrade op zondag 12 juli. 

Bekijk hier het optreden van El Fuerte:

Vrouw met mogelijke symptomen van ebola test negatief in Roeselare: "Geen groot gevaar, maar waakzaamheid is nodig"

