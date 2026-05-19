Maandag rond 23.50 uur brak er brand uit in een woning langs de Kortrijksestraat in Kuurne. De brandweer snelde ter plaatse en probeerde het vuur meteen te bestrijden, maar de benedenverdieping liep zware brandschade op. Ook de woonkamer en keuken werden hard getroffen.

Twee katten

De bewoners konden gelukkig tijdig hun woning verlaten, maar voor hun twee katten kwam alle hulp te laat. Omdat de bewoners rook hadden ingeademd, werden ze voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

