Twee kat­ten ster­ven bij woning­brand in Kuur­ne: huis onbe­woon­baar en bewo­ners naar ziekenhuis

In Kuurne brak er maandagavond brand uit in een woning langs de Kortrijksestraat. De bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen, maar voor hun twee katten kwam alle hulp te laat. De woning liep zware schade op en is voorlopig onbewoonbaar.

Maandag rond 23.50 uur brak er brand uit in een woning langs de Kortrijksestraat in Kuurne. De brandweer snelde ter plaatse en probeerde het vuur meteen te bestrijden, maar de benedenverdieping liep zware brandschade op. Ook de woonkamer en keuken werden hard getroffen.

Twee katten

De bewoners konden gelukkig tijdig hun woning verlaten, maar voor hun twee katten kwam alle hulp te laat. Omdat de bewoners rook hadden ingeademd, werden ze voor controle naar het ziekenhuis overgebracht. 

Woning onbewoonbaar brand kuurne

De woning is voorlopig onbewoonbaar. Over de oorzaak van de brand bestaat voorlopig nog geen duidelijkheid, al zou het vuur mogelijk ontstaan zijn in de berging. Tijdens de bluswerken werd de Kortrijksestraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

