Twee hui­zen in Menen om vei­lig­heids­re­de­nen gesloopt

2020-11-10 00:00:00 - Voorbereiding voor Leiewerken in Menen van start

Archieffoto

In Menen worden twee leegstaande woningen in de Rijselstraat nog dit jaar afgebroken. De panden, verworven voor de Leiewerken, zijn instabiel geworden na de sloop van een aangrenzend huis.

De woningen op nummers 110 en 114 maken deel uit van het projectgebied voor de Leiewerken, maar konden door een lopende beroepsprocedure nog niet worden gesloopt. 

Na nieuwe stabiliteitsproblemen gaf de burgemeester nu toch bevel tot afbraak.

“De aannemer werkt aan een plan van aanpak. We verwachten dat de sloop in december gebeurt,” zegt Peter De Meyer van De Vlaamse Waterweg nv.

Menen tovert werfzone om in sport- en ontmoetingsplek in afwachting van effectieve Leiewerken

Na de sloop wordt het terrein tijdelijk ingezaaid. De Leiewerken – waaronder een nieuwe brug en een rechtgetrokken bocht – starten zodra de omgevingsvergunning definitief is.

(Foto: archief)

De redactie

