De woningen op nummers 110 en 114 maken deel uit van het projectgebied voor de Leiewerken, maar konden door een lopende beroepsprocedure nog niet worden gesloopt.

Na nieuwe stabiliteitsproblemen gaf de burgemeester nu toch bevel tot afbraak.

“De aannemer werkt aan een plan van aanpak. We verwachten dat de sloop in december gebeurt,” zegt Peter De Meyer van De Vlaamse Waterweg nv.

