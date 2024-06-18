Menen tovert werfzone om in sport- en ontmoetingsplek in afwachting van effectieve Leiewerken
Stad Menen en De Vlaamse Waterweg nv veranderen de tijdelijke werfzone aan de grote Leiebrug in een plek voor sport, spel en ontmoeting. Dat doen ze omdat de werken vertraging oplopen door een beroepsprocedure. "Deze tijdelijke invulling toont dat een werfzone meer kan zijn dan een afgesloten terrein", zegt schepen Mieke Syssauw.
De voorbije jaren en maanden werden al verschillende initiatieven gerealiseerd om de omgeving waar de Leiewerken gepland zijn levendig te houden, door er tijdelijk een invulling aan te geven. Na een participatief traject kwam er in een eerste fase aan de Oostkaai al een zandstrand met speeltuigen, langs de Demeystraat werd een tijdelijke parking ingericht en aan de Noordkaai ligt intussen een mountainbikeparcours. Andere zones (West- en Sluizenkaai) werden ingezaaid met gras.
Daarna werd de brug de voorbije wintermaanden verlicht en tijdens de zomer fleurde een bloemenactie de straten in de Barakken op. Nu kondigt de stad enkele nieuwe invullingen aan.
Rioolbuizen als zitplekken
Nu volgen nieuwe ingrepen aan de Sluizenkaai. Daar komt een multisportterrein met een compacte sportarena, met basket- en voetbaldoelen. De gerecupereerde rioolbuizen worden omgevormd tot kleurrijke zit- en ontmoetingsplekken.
De grondwerken voor het sportterein zijn nu in uitvoering, daarna wordt de sportarena geplaatst en komen de andere elementen. Met deze tijdelijke invullingen willen de stad Menen en De Vlaamse Waterweg nv de publieke ruimte van de werfzone functioneel benutten, in afwachting van de doorstart van Leiewerken.