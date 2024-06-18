De voorbije jaren en maanden werden al verschillende initiatieven gerealiseerd om de omgeving waar de Leiewerken gepland zijn levendig te houden, door er tijdelijk een invulling aan te geven. Na een participatief traject kwam er in een eerste fase aan de Oostkaai al een zandstrand met speeltuigen, langs de Demeystraat werd een tijdelijke parking ingericht en aan de Noordkaai ligt intussen een mountainbikeparcours. Andere zones (West- en Sluizenkaai) werden ingezaaid met gras.

Daarna werd de brug de voorbije wintermaanden verlicht en tijdens de zomer fleurde een bloemenactie de straten in de Barakken op. Nu kondigt de stad enkele nieuwe invullingen aan.

