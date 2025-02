Eén van hen is Wouter Bossuyt, gemeenteraadslid voor CD&V in Brugge. Hij en een collega waren ongeveer twee maanden geschorst, omdat ze de derdenrekening zouden misbruikt hebben voor privédoeleinden. Dat is een rekening waarop tijdelijk geld van cliënten staat. In afwachting van de resultaten van het onderzoek, mogen ze dus opnieuw aan de slag.